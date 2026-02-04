フジテレビ系「ＥＸＩＴＴＶ」（水曜・深夜１時２０分）が３日深夜に放送され、お笑いタレントのゆりやんレトリィバァがゲスト出演した。２０２４年１２月に米ロサンゼルスに移住したゆりやん。ＭＣのＥＸＩＴ・りんたろー。が「どう？ぶっちゃけ」と移住先での生活ぶりを尋ねた。するとゆりやんは「ギュッとしたら半年もいないくらいなんです」を明かし、りんたろー。と兼近大樹は吹きだした。それでも兼近が「行き来があ