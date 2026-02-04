街の色彩を奪う白銀の世界の下で、福井の政治地図はかつてないほど激しく燃え上がっている。 「保守王国」と呼ばれた福井に走った大きな亀裂。それは、直前に行われた福井県知事選挙という名の「保守分裂」が残した深い爪痕だ。 雪が溶ければ春は来る。しかし、県民に生まれた政治的な「しこり」は大きく、溶けるどころか膨らみ続けている。春を待たずして公示された第51回衆議院議員総選挙によって、状況は再び混沌（こんとん）