バレンタインシーズンが到来。そこで、フード／スイーツ評論家の中田ぷうさんと平岩理緒さんに、この冬おすすめの最旬チョコレート＆クッキーを教えてもらいました。大切な人への贈りものや、自分へのごほうびに。見た目も味わいも、テンションを上げてくれる〈とっておき〉です。お取り寄せもできますよ♪テリーヌショコラいちじく｜エプルヴェ・イシカワエプルヴェ・イシカワ『テリーヌショコラいちじく』2800円 賞味期限／発送