東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。4日の福岡と佐賀の天気をお伝えします。朝は風も吹いて寒いですが、気温はこのあと、ぐんぐん上がる予想です。晴れのち曇りで、午前中は日差しが届く時間帯がありそうですが、昼頃から雲が広がり始めて、夕方は広い範囲で曇りとなる予想です。最高気温は、福岡市、久留米市、飯塚市、行橋市、大牟田市、佐賀市で13℃、北九州市、宗像市で12℃の予想です。3日と比べて2～3