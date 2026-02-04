ドル円156.15円まで上昇、高市首相「ホクホク」発言の円売り継続 ドル円は一時156.15円まで上昇、きのうの高値を上回った。豪ドル円は109.70円まで上昇し1990年以来の高値。ユーロ円やポンド円も上昇。失業率が予想外に悪化したことを受け下落していたNZドル円も上昇に転じている。 先週末の高市首相の「ホクホク」発言以降、円売りが続いている。海外勢は高市政権が円安を容認していると見ているようだ。 高市首相