【新華社フフホト2月4日】中国内モンゴル自治区の2025年の牛肉生産量は、前年比14.2％増の101万7千トンに達し、初めて100万トンを超えた。全国の生産量801万トンの約12.7％を占め、全国1位となった。自治区農牧庁が明らかにした。また、25年末時点の肉牛飼育頭数は前年比12.7％増の873万4千頭となった。年間の出荷頭数は12.8％増の594万7千頭だった。牛肉生産量は前年より12万6千トン増え、全国の増加量の57％を占めた。（記者