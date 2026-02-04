３日、オルシ大統領（左）と握手を交わす李強総理。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京2月4日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は3日午後、国賓として訪中したウルグアイのオルシ大統領と北京の人民大会堂で会談した。３日、オルシ大統領と会談する李強総理。（北京＝新華社記者／黄敬文）