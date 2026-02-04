「阪神春季キャンプ」（４日、宜野座）阪神・中野拓夢内野手（２９）が体調不良で練習を欠席となった。前日の練習では赤星憲広臨時コーチ（４９）から走塁指導を受け、熱心に取り組む姿を見せていた中野。練習後にはテレビインタビューにも応じ「ケガなく良い雰囲気で練習ができていると思いますし、個人としては良い（体の）『張り』を作りながら、しっかりと追い込めているかなと思います」と話していた。