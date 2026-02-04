西川株式会社（以下、nishikawa）は4日、2026年度もドジャースの大谷翔平投手（31）と睡眠コンディショニングサポートを契約したことを発表した。高校卒業後、日本ハム入団時より「エアー」シリーズのマットレスを愛用し、17年よりコンディショニングサポート契約を締結した。毎年、大谷を睡眠の面からサポートし続け、今年で10年目を迎える。そして、大谷との契約10周年を記念して制作した新ビジュアルと新CM「大谷翔平10年