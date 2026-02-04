【ニューヨーク＝木瀬武】米娯楽大手ウォルト・ディズニーは３日、ロバート・アイガー最高経営責任者（ＣＥＯ）（７４）が退任し、後任にテーマパーク部門責任者のジョシュ・ダマロ氏（５４）が昇格する人事を発表した。３月１８日付。２００５年にＣＥＯに就いたアイガー氏は、２０年にいったん後任に引き継いだが、業績立て直しなどを理由に２２年に再登板した。通算約１８年にわたってディズニーのトップを務めており、後継