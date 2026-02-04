ヘリオスが３日ぶりに反発している。３日の取引終了後に、ＡＲＤＳ（急性呼吸窮迫症候群）治療薬のグローバル第３相試験に関して、国内での開始準備が整ったと発表しており、これを好材料視した買いが入っている。 肺炎を原因とするＡＲＤＳ患者を対象に米国、日本、アジア太平洋、欧州で最大５５０例を組み入れる予定で、今後は各治験実施医療機関に設置された治験審査委員会での審議などを経て、被験者の登録が開始