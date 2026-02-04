ＪＲ西日本が続急伸している。同社は３日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比７．５％増の１兆３３９４億７０００万円、経常利益は同１２．５％増の１８４７億７２００万円、最終利益は同５．５％増の１２１０億３００万円となった。各利益は通期計画を超過して着地しており、好感されたようだ。１０～１２月期に関しては、山陽新幹線ではインバウンド・ビ