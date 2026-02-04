住友金属鉱山は大幅続伸。三菱マテリアルやＤＯＷＡホールディングスも値を上げている。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）で金先物４月物は３日、前日比２８２．４ドル高の１トロイオンス＝４９３５．０ドルと３日ぶりに急反発した。一時、５０１８．１ドルまで値を上げた。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長に「タカ派」とも評価されるウォーシュ氏が指名されたことを契機に、前週末の１月