４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円０２銭前後と前日の午後５時時点に比べ６０銭強のドル高・円安となっている。 ３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円７５銭前後と前日に比べ１０銭強のドル高・円安で取引を終えた。米長期金利の上昇を手掛かりに１５６円０８銭まで上伸する場面があったものの、「米海軍がアラビア海で、米空母に向かってい