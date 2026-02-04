「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日午前１０時現在で、デンソーが「売り予想数上昇」で４位となっている。 ４日の東京市場で、デンソーはしっかり。ただ、同社は３日に２６年３月期通期の連結利益予想を引き下げており、これが売り予想数上昇につながっているようだ。 通期の売上収益予想を従来の７兆２４００億円から７兆４２００億円（前期比３．６％増）に引き上げた一