Tinykeyboard3Plus 株式会社XYZAは、3キー+回転ノブのプログラマブルキーボード「Tinykeyboard3Plus」を2月2日（月）に発売した。価格は2,999円。 Tinykeyboard3Plusは、3つのメカニカルキーと回転ノブにアプリのショートカットやマクロなどを設定できるプログラマブルキーボード。動画編集/RAW現像アプリのパラメータ調整や特定機能のショートカットを設定すること