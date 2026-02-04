【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2月3日、神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールにて、YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』初となるベント『NOBROCK FES 2026 ～夢を語ったら叶っちゃった夜～』が開催された。 この日の主役となったDRAW♡ME（ドローミ―）は「素直でごめんね」に加え、サプライズで未発表曲「画面越しのきみへ」を披露。大きな会場を埋め尽くす5,000人の笑い