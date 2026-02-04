ＳＢＩホールディングス [東証Ｐ] が2月4日午前(10:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比3.5倍の3491億円に急拡大した。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比3.2倍の1833億円に急拡大した。 株探ニュース