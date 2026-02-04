◇NBAブルズーバックス（2026年2月3日ファイサーブ・フォーラム）NBAブルズの河村勇輝（24）が3日（日本時間4日）の敵地バックス戦で4戦連続ベンチ入り。3戦連続途中出場を果たした。第1Q残り3分53秒からコートに立ち、3戦連続出場を果たした河村。残り1分12秒でレイアップシュートを演出して初アシストを決めた。ブルズは1月28日（同29日）から5日間で4試合という過密日程を終えた。その中で主力の欠場もあり、河村に