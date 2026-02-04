3日、ワシントンのホワイトハウスで会談するトランプ大統領（右）とコロンビアのペトロ大統領（コロンビア大統領府提供・ロイター＝共同）【ワシントン、サンパウロ共同】トランプ米大統領は3日、ホワイトハウスで南米コロンビアのペトロ大統領と会談した。ペトロ氏は麻薬対策で協力する意向を伝え、トランプ氏は「良い会談だった」と表明。トランプ氏はコロンビアからの麻薬流入を問題視し、一時は軍事攻撃も示唆していたが、緊