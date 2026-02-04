阪神・中野拓夢内野手（29）が、第1クール最終日の4日、体調不良のため練習を欠席した。今季から背番号「7」に変更。前日3日には4年連続で臨時コーチを務めた赤星憲広氏の指導を受け、5年ぶりの盗塁王奪回に強い意欲を見せていた。24、25年に選手会長を務め、今季から副キャプテンに就任。キャンプ初日の1日の練習後には即席サイン会を実施し、約300人の虎党に笑顔でペンを走らせていた。