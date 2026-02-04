ロシアのミサイルとドローンによる攻撃を受けた集合住宅から煙が上がる様子＝3日、キーウ/Thomas Peter/Reuters（CNN）トランプ米大統領は3日、ロシアがウクライナの首都キーウに対して今年最大規模となるミサイルや無人機（ドローン）の攻撃を行った後にもかかわらず、プーチン大統領はウクライナの都市への攻撃を1週間控えるという約束を守ったと述べた。トランプ氏は大統領執務室でロシアの新たな攻撃について問われ、「攻撃停