東京・中野区のアパートで2日、外国籍とみられる男が部屋に押し入り、住人にケガをさせた強盗致傷事件が起きた。その手口はどんなものだったのか。“カタコト“で刃物片手に金品要求事件は2日午後4時頃に起きた。インターホンが鳴り、男性がドアを開けたところ、20代くらいの男が突然、頭突き。男性がひるんだ隙に男は土足のまま室内へ押し入った。男は台所にあった包丁を手に取ると、「ギブ・ミー・ユア・ウォレット（財布をよこ