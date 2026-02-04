9人組ガールズグループTWICEのモモ（MOMO、29）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。スポーツブランドのモデルショットを投稿した。「オニツカタイガーのデニムコレクション『DENIVITA』であなたの生活を彩りましょう」とつづり、撮影のオフショットなどを公開。Tシャツをバスト下までまくりあげ、美しいくびれや鍛え上げた腹筋が強調されるスタイルや、トレーナーやジャージーのカジュアルなファッション、キャップやシュー