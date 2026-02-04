巨人の公式インスタグラムが４日にまでに更新され、３日に行われた巨人投手陣の投手会の様子を紹介した。投稿では「＃投手会」との説明とともに投手陣が大集結した写真を掲載。最年長の田中将を中心に、幹事を務めた戸郷や弟分の大勢、杉内コーチや村田善コーチなどが笑顔で写真に納まっていた。２日の練習後に自身が幹事を務めることを明かしていた地元出身・戸郷は「幹事は大変ですよ、毎年。結構な人数ですし、今年は特に