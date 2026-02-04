大関・安青錦が豆まきで出会った夫婦とは節分だった3日、各地では豆まきが開催された。東京・豊川稲荷で行われた「節分会」には、初場所で2場所連続優勝を果たした大関・安青錦（安治川）が参加。共に参加したド派手な衣装のタレント夫婦に囲まれる姿は、ファンの話題を呼んでいた。豆が入った升を持って微笑む安青錦を取り囲んだのは、タレントの林家ペー・パー子夫妻。トレードマークのショッキングピンクの衣装の上に裃を羽