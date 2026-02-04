米司法省が公開した性犯罪者ジェフリー・エプスタイン氏の捜査文書の中で、マイクロソフト（MS）創業者ビル・ゲイツ氏がロシア人女性らと性的関係を持った後、性病に感染したとするメールが公開されたことを受け、元妻メリンダ・ゲイツ氏は3日、「信じられないほど悲しい（unbelievable sadness）」とし、「私は結婚という枠から抜け出さなければならないと感じ、終わらせたいと考えた。結婚生活を終わらせなければならなかったの