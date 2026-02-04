韓国外交部の趙顕（チョ・ヒョン）長官は3日、ルビオ米国務長官と会い韓米首脳会談後続合意履行と韓米同盟発展案を議論した。趙長官は韓国の対米投資履行努力を説明し両国間の関税合意の忠実な履行に向けた外交当局間協力を強調した。外交部はこの日午後、ワシントンDCの国務省で趙長官とルビオ長官の会談後に報道資料を出し、趙長官が昨年の韓米首脳会談共同説明資料（ファクトシート）文案妥結にルビオ長官が寄与した点を前置き