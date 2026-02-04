三重県輸入自動車販売店協会は、世界6カ国の輸入車とオートバイの展示イベント「2026三重輸入車ショウ」を2026年2月21日(土)・22日(日)に三重県津市のメッセウイングNHWにて開催します。BMW、MINI、Mercedes-Benz、Audiなど、人気の輸入車ブランドが一堂に集結！試乗会や特別商談会はもちろん、イラスト・マンガ体験やキッチンカー、アメリカ雑貨のお店など、家族みんなで楽しめるイベントが盛りだくさんです。入場料は無料となっ