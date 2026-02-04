元フィギュアスケート韓国代表のキム・ヨナが、華やかな春の気配を込めた近況を公開し、ファンの視線を釘付けにした。キム・ヨナは3日、自身のソーシャルメディア（SNS）に、ある高級ブランドのグラビア撮影のビハインドカットを数枚投稿した。公開された写真の中のキム・ヨナは、華やかな花柄のドレスに、首元の大きなリボン飾りでポイントを与え、エレガントながらも愛らしい雰囲気を演出した。特に片手に持った青色のミニバッグ