世界41か国で450店舗以上を展開する、グローバルブランドのアメリカンカジュアルダイニングチェーン 「TGI フライデーズ」TGI フライデーズに、世代を問わず楽しめるバレンタイン限定コース「Forever Valentine」が、期間限定で登場します☆ TGIフライデーズ「Forever Valentine」  価格：5,929円（税込）※2名分販売期間：2026年2月2日（月）〜2月15日（日）内容：アペタイザー1品 ＋ メイン2品 ＋ デザート販売店