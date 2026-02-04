栃木県教育委員会の中村千浩教育長は３日、定例の記者会見を開いて、先月県内の県立高校で暴力行為の動画が拡散された問題について、対応状況を明らかにしました。 この問題は、去年１２月県内の県立高校で、被害生徒が複数人に取り囲まれ、１人から一方的に殴られたり蹴られたりする様子が映っている動画が１月はじめにＳＮＳ上で拡散したものです。 学校は暴力行為、いじめとして、いじめ防止対策推進法に基づく『いじめの重大