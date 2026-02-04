衆議院選挙は投開票日まで１週間を切り、県内各地で激しい選挙戦が繰り広げられる中、３日も各政党の幹部らが栃木県に入り支持を呼び掛けました。 小山市のＪＲ小山駅東口では３日正午ごろ、栃木４区に立候補した自民党候補者の応援で、片山さつき財務大臣が街頭演説を行いました。 高市内閣の「責任ある積極財政」を進める片山財務大臣は、「今、責任ある積極財政の風は北関東に、栃木に吹いている」と力を込めました。さらに挑