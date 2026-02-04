総務省消防庁はきょう（4日）、先月20日からきょう午前8時半までの間の大雪などによる死者の数が、1道7県であわせて35人に上ったと発表しました。きのう（3日）の発表から5人増え、大雪による被害が相次いでいます。消防庁災害対策本部によりますと先月20日からきょう午前8時半までの間の雪などによる死者数は1道7県であわせて35人に上りました。きのう午前6時の発表から、山形県が3人、北海道、秋田県が1人ずつのあわせて5人増加