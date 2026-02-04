「久月」が公開した「今年の期待びな」。フィギュアスケートの坂本花織選手（下段右）や米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手（同左）らをモデルにした＝4日午前、東京都台東区老舗人形メーカー「久月」は、6日開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪や3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での活躍を願い、フィギュアスケートの坂本花織選手や米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手らをモデルにしたひな人形を東京都台東