お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が3日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・09）に出演。昨年末の入院を振り返った。1月に別番組でも告白していたアニサキスが原因での入院。激痛に苦しむケンコバを見て医師がCT検査を実施し、原因がアニサキスと判明したという。「しかも普通は胃か大腸なんですけど、小腸まで入っちゃってた」と説明した。「たしかに胃痛いのが2日間ぐらいあったんですよ。でも焼き肉行った