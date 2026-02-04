安倍晋三・元首相が２０２２年に奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪や銃刀法違反などに問われた山上徹也被告（４５）の弁護人が４日、求刑通り無期懲役とした１審・奈良地裁判決を不服として大阪高裁に控訴した。主任弁護人の古川雅朗弁護士は「被告とも協議した結果、不当な１審判決を是正する機会を得るべく、地裁に控訴申立書を提出した」とコメントした。山上被告は地裁の裁判員裁判で殺人罪を認め、被告