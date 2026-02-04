ギタリスト布袋寅泰（64）が4日、インスタグラムを更新。1月31日と1日に京王アリーナTOKYOで開催した「HOTEI 45th CELEBRATION GIGS」に、プロボクシングの4団体統一スーパーバンタム級王者井上尚弥（32＝大橋）と、井上尚の弟でWBCバンタム級王者の井上拓真（30＝大橋）が駆けつけたと報告した。布袋は「京王アリーナには沢山のゲストもお祝いに駆けつけてくれました。井上尚弥＆井上拓真両チャンピオン」と、井上兄弟との3ショッ