PPIHグループ・ドン・キホーテの開発担当者の偏った趣向を商品化した「偏愛めし」の新商品5種を1月12日、発売した。「みんなの75点より、誰かの120点」を合言葉に、開発者と同様に偏った趣向を持つ新しい顧客を捉えている。今回の新商品の一つ「おでんパスタ」（398円）は、「鍋には〆があるのに、おでんには〆がないの？」という開発者の思いから開発。大根、こんにゃく、ちくわ、玉子、結び昆布の定番具材に、パスタを敷いた