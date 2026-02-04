近畿地方今後の天気は？ 気象庁によりますと、近畿地方は、高気圧に覆われておおむね晴れていますが、北部では湿った空気の影響でおおむね曇っています。 近畿地方の8日（日）までの雪雨シミュレーション・16日間天気予報 ４日の近畿地方は、高気圧に覆われておおむね晴れますが、北部では湿った空気の影響でおおむね曇る見込みです。 ５日の近畿地方は、気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。 シ