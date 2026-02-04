聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。今回は「顔を出す」だ。――◆――◆――攻撃においてオフ・ザ・ボール（ボールを持っていない）の選手が味方からパスを引き出したり、パスコースを作るためにディフェンスを外して、ボールホルダーの視界に入る動きを表わす。パスコースを確保することを表わす「make an angle」と意味合いは同じだが、「顔を出す」は角度をつ