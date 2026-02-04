【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）のミラン理事は、兼務していた経済諮問委員会（CEA）委員長の職を辞任した。ホワイトハウスの担当者が3日、明らかにした。トランプ大統領の側近として知られる。FRB理事の任期が1月末までで、休職扱いだったCEA委員長に復帰するとみられていた。ミラン氏は、後任が上院で承認されるまでFRB理事にとどまる。米メディアによると、ミラン氏は辞表で「1月末以降もFRBに残る場合は、