女優の新川優愛（32）が4日までにX（旧ツイッター）を更新。「某男性有名アイドル」の名を騙（かた）ったと見られるメールを受け取ったことを報告し、注意喚起を行った。「某男性有名アイドルの方からメールがきました」と切り出し、「"ダンスの練習中に身体を痛めてしまった"とのことです」とその内容について記述した。「私はその方とほとんどお会いしたことがありませんし、ましてメールアドレスを交換したことは一度もありませ