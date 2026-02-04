ミラノ・コルティナ五輪メダル候補後編スケート編はこちら＞＞前編では、冬季ミラノ・コルティナ五輪のスケート競技で、メダル獲得候補の日本人選手を挙げたが、後編ではスキー、スノーボードなど山競技でのメダル候補をピックアップしてみた。北京五輪に続き、メダル候補の筆頭であるスキージャンプの小林陵侑photo by Action Press/AFLO【スキージャンプは男女ともにメダルの可能性】冬季五輪史上最多18個のメダルを獲得し