直近の五輪世代の選手がどれだけ活躍できるか。ワールドカップの成績を占ううえで、それが重要な要素となることは、過去の歴史が示している。では、今年６月に開幕するワールドカップをおよそ４カ月後に控え、現在の日本代表はどうか。直近の五輪世代とは、すなわちパリ五輪世代にあたるわけだが、現状において当該世代の台頭が進んでいるとは言い難い。ワールドカップ出場が決まった、昨年３月のアジア最終予選バーレーン