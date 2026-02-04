作家のアガサ・クリスティー（１８９０〜１９７６）＝１９５０年、英国の自宅で写真：Ｍｉｒｒｏｒｐｉｘ／アフロ今年、二〇二六年は〈ミステリーの女王〉として名高いアガサ・クリスティーの没後五十年にあたる。クリスティーの作家デビューは一九二〇年、日本でいえば大正九年。デビュー作は『スタイルズ荘の怪事件』、名探偵ポアロの初登場作である。男の意に沿わぬ読書感想サイト〈読書メーター〉を見てみると、大正九年