連載・日本人フィギュアスケーターの軌跡第11回宮原知子 後編（全２回）まもなく開幕するミラノ・コルティナ五輪に合わせて、21世紀の五輪（2002年ソルトレイクシティ大会〜2022年北京大会）に出場した日本人フィギュアスケーターの活躍や苦悩を振り返る本連載。第11回は、2018年平昌五輪に出場した宮原知子の軌跡を振り返る。後編は、ケガを乗り越えて平昌五輪で見せた「大満足の演技」、そして高難度化するなかで自分らし