ロッテは4日、2月3日（火）に社会貢献プロジェクト「MARINES LINKS」の活動の一環として、「石垣市青少年センター」に早坂響投手と坂井遼投手が訪問したと発表した。当日は、児童・生徒13名を対象に、野球体験や質問コーナー、記念撮影などを実施し、選手との交流を深めた。「MARINES LINKS」というネーミングには、マリーンズの選手を中心に、ファン、地域住民、行政機関、パートナー企業など、千葉ロッテマリーンズに関わる