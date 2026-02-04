ドジャースの大谷翔平投手（３１）は今オフのオーナー側と選手会の労使協定（ＣＢＡ）交渉に影響を及ぼす…。元メジャーリーガーで通算１０６本塁打のトレバー・プルーフ氏は２日（日本時間３日）、クリス・ローズ氏と共同で司会を務めるポッドキャスト番組「ベースボール・トゥデイ」に出演し、大谷の影響力を北米４大スポーツのスター選手らと比べ、「別格の存在」と表現した。まず「（米国で最も人気の）ＮＦＬのスター選手