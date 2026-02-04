「KINOFES2026」が開かれた紀伊國屋書店新宿本店=斎藤大輔撮影営業を終えた真夜中の本屋で過ごしたいと思ったことはありませんか？そんな本好きの夢をかなえる、紀伊國屋書店新宿本店で初めてのオールナイトフェス「KINOFES2026」（キノフェス）が、2026年1月31日から2月1日にかけて開かれました。1階から8階までの全フロアで、著名人のトークショーや本の実演販売、夜の館内を巡るツアーなど多彩なイベントがあり、深夜の書店